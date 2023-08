Sampdoria, ufficiale il colpo Noha Lemina dal Psg

Sampdoriasuper attiva sul mercato nelle ultime ore. La formazione blucerchiata, partita col piede giusto nella nuova stagione di Serie B con una vittoria contro la Ternana, si sta rinforzando per dare una rosa competitiva a mister Pirlo. Il nuovo acquisto porta il nome di Noha Lemina, fratello del più noto Mario, ex anche della Juventus. Il giovane 18enne arriva dal Psg ed è stato ufficializzato in queste ore.