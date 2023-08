Sampdoria, Yepes: “Pirlo ci dà grande fiducia e in campo si vede”

Yepes ha poi parlato della fiducia che gli è stata data da Pirlo e in generale del lavoro del tecnico con i giovani e con tutto il gruppo: "A livello personale sono molto contento per la fiducia che mi sta dando il mister. Cerco di ripagare la fiducia in campo facendo quello che mi chiede e dando il massimo per la squadra, per i tifosi e per la maglia. Dopo un anno difficile sono contento di avere iniziato così e spero continui così. Secondo me tutti i giovani che abbiamo in squadra sono pronti per la categoria, tutti possono dare una mano, abbiamo costruito un gruppo molto umile e molto unito, con molti ragazzi ci conoscevamo già prima e quelli nuovi si sono inseriti subito. Stiamo formando una bella famiglia".