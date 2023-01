Schwoch e la Serie B: “Coda il più completo. Prati della Spal da Serie A”

Ma a sorprendere in positivo l'ex giocatore non è una punta: "Se c'è un giocatore che mi ha sorpreso tantissimo è Prati della Spal: centrocampista che ha delle qualità incredibili, e parliamo di un 2003. Il primo pensiero è la verticalizzazione, ha fatto l'assist per il pari contro il Cagliari, ma in generale tutti passaggi millimetrici. E' un giocatore che secondo me nel giro di un paio d'anni, se non si perde caratterialmente, ma non mi sembra, può fare grandi cose. Non per nulla De Rossi lo ha messo in campo da titolare da diverse partite. Vede la giocata da Serie A. E' fortissimo".