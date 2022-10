Serie B, 11a giornata boom con nuovo record di spettatori

Ancora un nuovo record, nella stagione dei record di pubblico. Al miglior risultato di spettatori in una gara da quando esiste la Lega Serie B, playoff esclusi, registrato a Bari venerdì nel big match con la Ternana, 38800 totali, si è aggiunto il record di pubblico della B a 20 squadre. 128391 il pubblico presente sugli spalti cioè circa 12 mila in più rispetto al precedente record registrato alla 2a giornata, sempre in questa stagione, con 116371. Oltre a Bari tantissimi biglietti staccati a Genoa, 27239, mentre sono state superate le 11mila presenze anche a Cagliari, Modena e Parma.