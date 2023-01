Serie B, al via il girone di ritorno. Il punto sulla 1^ giornata

Dopo più di due settimane torna la Serie B che riparte con la prima giornata del girone di ritorno. In vetta alla classifica c'è sempre il Frosinone di Grosso, con tre punti di vantaggio sull'inseguitrice Reggina. Poi subito dietro il Genoa di Gilardino, in grande ripresa, e il Bari, quarto a -9 dalla vetta e a -6 dal secondo posto. Ad aprire la 20esima giornata, domani alle 14:00, saranno cinque gare. La Reggina di Inzaghi, al Granillo, ospiterà la Spal di De Rossi, mentre il Bari sfiderà al San Nicola un Parma sembrato in grande forma nel match di Coppa Italia contro l'Inter (perso per 2-1 ai supplementari). Il Pisa, che con il ritorno di mister D'Angelo in panchina ha rilanciato le proprie ambizioni, affronterà un Cittadella reduce da quattro sconfitte di fila e penultimo in classifica. Grande attesa a Cagliari per l'esordio di Claudio Ranieri in panchina (i sardi si sono rinforzati prelevando dal Modena l'esterno brasiliano Azzi), contro un Como che nelle due partite prima della sosta ha raccolto sei punti, uscendo momentaneamente dalle zone caldissime della classifica.