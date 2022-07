Serie B, attesa per il calendario: ecco i criteri

I criteri del calendario della Serie BKT 2022-2023

Sale l’attesa. Cresce la voglia di scoprire la nuova Serie BKT 2022-2023. La presentazione del calendario della nuova stagione sportiva avverrà venerdì 15 luglio, dalle ore 20:30, nella meravigliosa cornice dell’Arena dello Stretto “Ciccio Franco” di Reggio Calabria.

In attesa di sapere i match delle 38 giornate di campionato, la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha reso noti, come ogni anno, i criteri utilizzati per la composizione del calendario, di seguito riportati:

- negli ultimi 4 turni le gare casalinghe devono essere perfettamente alternate alle trasferte;

- non possono esserci più di due coppie di partite consecutive in casa e fuori casa per girone per squadra;

- in caso di due doppi incontri consecutivi in casa e/o fuori casa per girone, uno deve essere necessariamente in casa e l’altro in trasferta;

- le squadre che si sono già incontrate durante la prima giornata di Serie BKT 2021/2022 non possono incontrarsi nel primo turno di Serie BKT 2022/2023;

- relativamente all’ultima giornata, le squadre che si sono già incontrate durante l'ultimo turno della Serie BKT 2021/2022 non possono incontrarsi nell'ultimo turno della Serie BKT 2022/2023.