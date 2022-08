Serie B, Balata: “Abbiamo chiesto formalmente di cambiare la Coppa Italia”

In una lunga intervista a Italpress, Mauro Balata , presidente della Lega Serie B , ha sottolineato quali vantaggi porterebbe avere una formula rivisitata della Coppa Italia. Il numero uno della lega ha poi voluto congratularsi con le nove formazioni di B che hanno strappato il pass per il terzo turno della competizione. Queste le sue parole:

COPPA ITALIA - "Mi piacerebbe invertire i campi in Coppa Italia, giocando nel terreno della società sulla carta meno forte. E’ una cosa che ho chiesto formalmente, e lo faccio da tre stagioni, alla Lega di Serie A. Questo determinerebbe anche una crescita di interesse ed entusiasmo per la competizione, facendo percepire questo torneo ancor di più come la vera manifestazione calcistica nazionale, la Coppa d’Italia. Sarebbe un segnale di grande sportività e un bel messaggio anche nei confronti di tutti i tifosi. Ci sarebbe anche un aumento dell’appeal, dell’interesse della categoria. E’ una cosa che avviene anche in altre parti del mondo. In Inghilterra, ad esempio, c’è grande attaccamento nei confronti della FA Cup. La Coppa Italia è una competizione di grande tradizione e storia, altrimenti rischia di diventare una competizione di élite".