Serie B, Balata: “Abbiamo proposto un modello più sostenibile”

"Vendita dei diritti televisivi del campionato all'estero? E quando lo abbiamo fatto ci siamo posti tre obiettivi, riportare con forza nel mondo il brand calcio Italia che credo ancora sia una delle cose migliori che abbiamo sempre prodotto, secondo creare una vetrina internazionale per questi giovani talenti che in B si affermano e che hanno bisogno di farsi conoscere all’estero, come Lucca che dal Pisa è passato all’Ajax e domenica ha anche segnato contro il PSV, quindi, terzo motivo e prioritario, è per raggiungere le tante comunità di tifosi che le nostre società hanno sparse per il mondo. Ad esempio lo sbarco in Australia arriva proprio da un sollecito di connazionali facenti parte della comunità di quel paese che ci hanno inviato messaggi sui social, mail, chiedendo di vedere il ostro campionato. Una comunità di 300mila persone e questo è molto bello perché manifesta la volontà di rimanere legati alla propria terra. Per quanto riguarda le riforme, il 35% di ricambio ogni anno e l’asimmetria fra retrocessioni e promozioni è un qualcosa di poco sostenibile, ma questo deve cambiare all’interno della riforma dei campionati e di tutto il sistema calcistico italiano che ha bisogno di competitività. Sulla sostenibilità abbiamo proposto un modello diverso da quello precedente, iniziando a premiare quelle società che hanno dei requisiti di sostenibilità e di gestione sani".