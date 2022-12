Serie B, Balata: “Genoa danneggiato da caso Portanova. Cheddira al Mondiale un orgoglio”

Parlando prima delle note liete, Balata ha detto su Cheddira: "Uno spot per la Serie B? Anche un po' di Italia. Cheddira è infatti nato nel nostro paese salvo poi scegliere la nazionale marocchina. È motivo anche per noi di soddisfazione, si tratta di un calciatore che ha dimostrato grandissime qualità, meritando questa convocazione".

Tema di ben altro tenore la vicenda legata al Genoa e a Portanova: "È un caso di una complessità non indifferente. Come voi sapete la Lega di B sono da sempre in campo contro la violenza sulle donne e su questo nessuno credo possa eccepire niente. Il secondo tema è che il Genoa è parte danneggiata sotto ogni profilo. Qualunque sarà l'epilogo della vicenda, il Genoa ne subirà le conseguenze. Il terzo tema, quello più delicato, è il tema della presunzione di innocenza. Abbiamo un principio presente nella Costituzione che parla di colpevolezza solo dopo la condanna definitiva. Questa è una conquista non una concessione".