Serie B, Balata: “Le norme sui diritti TV ci colpiscono. Serve l’aiuto della FIGC”

Il presidente della Lega Serie B Mauro Balata ha parlato dopo l'assemblea di lega facendo il punto della situazione soffermandosi in particolare sullo strumento dell'apprendistato e su alcune problematiche. Il numero della serie cadetta ha richiamato l'attenzione della FIGC su alcuni temi. Queste le sue parole:

DIRITTI TV - "È stata un’assemblea ricca, ma mi soffermerò solo su un tema che ritengo di urgenza e lo stiamo segnalando anche alla FIGC e a tutte le componenti del consiglio federale. Ragionando sullo strumento dell’apprendistato professionalizzante ci siamo accorti che è stata inserita una previsione che ci ha colpito e sorpreso: attiene alla mutualità del sistema, cioè alle risorse provenienti dai diritti TV della Serie A, e prevede che una parte di queste risorse possano essere destinate anche ad altre federazioni sportive. Una norma di questo tipo colpisce il mondo del calcio e in modo particolare la Serie B. Abbiamo chiesto alla FIGC, che peraltro era presente nelle commissioni cultura di Camera e Senato, di porre questo tema all’ordine del consiglio federale che si terrà il 28 luglio. Noi riteniamo che su un tema così rilevante tutto il mondo del calcio debba sollevare un urlo di dolore, soprattutto in una fase storica ed economica come quella che stiamo vivendo".