Serie B, Balata: “Sarà un campionato competitivo. Vogliamo continuare a crescere”

"Aver portato il secondo livello del calcio italiano in giro per il mondo è qualcosa di straordinario. Il campionato è cresciuto moltissimo dal punto di vista tecnico. Abbiamo investito tanto e stiamo riaffermando il calcio italiano nel mondo. In Serie B abbiamo conseguito ottimi risultati quest'anno: il minutaggio di italiani under 23 è del 20%, per gli under 21 è il 7.5%. 18 su 54 convocati allo stage di Mancini provengono dal nostro campionato, e, di questi, tre hanno esordito. Oltre il 50% della Nazionale U21 è composta da giocatori di B. Le società hanno capito che questa può essere la nostra mission. Il campionato ospita piazze importanti e la qualità si è alzata. È una Serie B molto competitiva, di livello europeo. Non esistono squadre materasso. Chi ha visto Pisa-Monza, la finale dei play-off, lo sa: tutti mi hanno detto che è stato uno spettacolo. E in quell'occasione abbiamo superato il milione di telespettatori, un dato eccezionale. Ora vogliamo provare a continuare a crescere".