Serie B: Buttaro illude il Palermo, il Como pareggia su rigore con Cerri

L'anticipo della 35a giornata di Serie B si è aperto con un pareggio per 1-1. Allo stadio Sinigaglia il Como ha imposto il pareggio al Palermo che cercava punti per i playoff. In vantaggio i rosanero con Buttaro che ha raccolto una respinta del portiere Gomis per ribadire in rete. Pareggio lariano dagli undici metri ed è stato Cerri a battere Pignacelli. Pari giusto anche se le due squadre hanno avuto diverse occasione per portarsi in vantaggio ma le hanno fallite. Il Palermo è nono con 45 punti, dietro il Como con 43.