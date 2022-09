Serie B, Calori esalta Reggina e Brescia: “Mostrata tenacia e spavalderia. Tra 6-7 gare…”

Alessandro Calori , storico ex calciatore e ora allenatore, ha parlato delle due co-capoliste di Serie B , Brescia e Reggina , a Il Giornale di Brescia. Grandi elogi per le due formazioni guidate rispettivamente da Clotet e Inzaghi e anche uno sguardo a quello che potrà essere il loro cammino nelle prossime sfide.

CAPOLISTE CON MERITO - "Sono 15 punti non trovati, ma guadagnati. E guadagnati bene", ha subito precisato Calori. "Tutte e due le squadre hanno fatto vedere, chi in un modo e chi in un altro, tenacia e spavalderia. E un entusiasmo che le sta accompagnando. E questo dà consapevolezza ad un gruppo. C’è anche sostanza, sia chiaro, le cose non vengono per caso: giocatori esperti e giovani interessanti formano gruppi ben amalgamati. Il Brescia ha dalla sua anche il fatto che diversi giocatori giocano insieme da anni e conoscono bene la categoria. Insomma, se sono lì c’è comunque un perché. Partire bene è un gran vantaggio. Tra sei-sette partite usciranno i valori e se Brescia e Reggina saranno ancora lì, allora potranno cominciare a pensare a qualcosa di diverso".