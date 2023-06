Serie B, che caos: squadre senza stadio e due indicano stesso impianto alternativo

Il fattore campo è molto importante nel calcio. Ma quando scatterà la Serie B 2023/24 diverse squadre non avranno il proprio impianto agibile. Per un motivo o per un altro, sono a rischio le prime gare nel proprio stadio per il Cosenza, per il Catanzaro, per la Feralpisalò e per il Lecco. Il Catanzaro ha indicato ufficialmente lo stadio Via del Mare di Lecce come impianto alternativo per le gare casalinghe dei giallorossi, nell'eventualità in cui gli interventi di ristrutturazione del "Ceravolo", in corso d'opera, non dovessero terminare in tempo per l'avvio del campionato di serie B. Lo stesso stadio ha chiesto il Cosenza quindi si potrebbe creare un bel problema.