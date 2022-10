Serie B, Cheddira eletto MVP del mese di settembre: “Istinto latente uscito fuori”

Sul sito AIC si legge: "Appena tre anni fa Walid Cheddira giocava in Serie D con la Sangiustese, oggi invece è il capocannoniere della Serie B. Durante l’ultima pausa per le Nazionali ha esordito con la maglia del Marocco e a novembre potrebbe essere convocato per i Mondiali in Qatar. Le sue prestazioni, inoltre, gli sono valse il premio di giocatore di B del mese di settembre battendo Florian Ayé del Brescia, Jeremy Menez della Reggina e Salvatore Esposito della SPAL".

Nel comunicato vengono esaltate anche le doti del giocatore: "Solo a settembre Cheddira ha segnato tre gol in tre partite, che hanno portato due vittorie per 1-0, contro Cagliari e Cosenza, e un pareggio, fondamentali per lanciare il Bari in testa alla classifica della B, raggiunta poi grazie alla vittoria con il Brescia. Ma è da inizio stagione che Cheddira non fa altro che segnare: in campionato i gol sono 7 in 7 giornate, a cui si aggiungono i 5 segnati in 2 partite di Coppa Italia. Ottobre è appena iniziato e ha già migliorato il suo record di gol in una stagione (12 in 9 partite, solo in serie D era arrivato in doppia cifra segnandone 10)".