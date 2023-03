Serie B, Coda sfonda e il Genoa supera la Reggina

Vittoria che vale molto per il Genoa per il ritorno in Serie A

Con un gol di Coda al 36' il Genoa fa suo l'anticipo di Serie B della 31^ giornata. Battuta la Reggina a Marassi in una sfida a forti tinte rossoblù. I calabresi infatti sono apparsi in difficoltà e al Grifone è bastato il minimo per ottenere il massimo davanti ai propri tifosi. Solo nel finale però calabresi molto pericolosi e Martinez ha dovuto compiere una parata formidabile. Quarta vittoria consecutiva dei rossoblù e -3 dalla capolista Frosinone e + 8 sulla terza in classifica. Per la Reggina è la nona sconfitta nelle ultime 11 partite giocate.