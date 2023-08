Serie B, colpi esterni di Bari e Südtirol. Parma a punteggio pieno

Con un gol per tempo il Sudtirol sbriga la pratica FeralpiSalò portandosi a quota 4 in classifica. Nella prima frazione cominciano meglio gli altoatesini, che dopo un palo di Rauti al 9', passano in vantaggio al 23': dopo una conclusione di Casiraghi che Pizzignacco riesce solo a deviare sul palo, si avventa Odogwu , che in mezza girata di sinistro porta in vantaggio i suoi. Nella ripresa parte bene la FeralpiSalò, ma a otto minuti dal novantesimo Casiraghi imbecca il nuovo entrato Merkaj , che di testa raddoppia. Il Sudtirol vola, i bresciani affondano.

Buona la prima assoluta in B per Paolo Bianco, che col suo Modena festeggia il successo sull'Ascoli al debutto in campionato, dopo il riposo del primo turno. Decide una rete del neo entrato Strizzolo (in campo al 55', in gol al 59') che lascia un Ascoli abulico in fondo a zero punti. Meglio il Modena in un primo tempo molto bloccato. La traversa dice di no in avvio al tiro da fuori di Manconi, poi la squadra di Bianco trova la strada sbarrata da Viviano, attento su Manconi e due volte su Tremolada. In mezzo l'unico acuto ospite è di Millico che non fa male. Nella ripresa Bianco mette Strizzolo e l'attaccante lo ripaga subito col gol partita su sponda di Manconi di petto dopo cross di Oukhadda. Poi è Gagno a negare il pari a Mendes nell'occasione migliore degli ospiti. Nel finale il Modena non soffre mai e al 97' Quaranta per fermare Duca lanciato a rete lascia l'Ascoli in dieci.