Serie B, Como altri due colpi. Si muove il Bari, il Genoa prende Aramu. Le ultime

La Serie B ha già messo in mostra qualche stella dopo le prime gare giocate di questo primo turno. Ma il mercato non si ferma anche a Ferragosto visto che tra pochi giorni si chiude. Il Como è pronto a chiudere altri due innesti di qualità: sono Mazzitelli del Monza per il centrocampo e Puscas (ex Pisa) del Reading per l’attacco, ma non finirà qui perché è in arrivo anche un difensore -scrive la Gazzetta dello Sport-. Dopo la partita di stasera, sarà chiusa l’operazione che porterà Aramu dal Venezia al Genoa in cambio di Charpentier e Candela. Il Bari è tornato all’assalto dello sloveno Zuzek, difensore del Capodistria. La Ternana insiste per Bisoli (Brescia) e intanto ha prolungato sei contratti: Proietti e Paghera fino al 2024, Celli e Donnarumma al 2025, Partipilo al 2026 e Palumbo al 2027. Il Cosenza tratta il difensore Gozzi della Juve (la scorsa stagione in Spagna al Fuenlabrada) e l’attaccante Merola dell’Empoli (era al Foggia). Serie C: Di Gennaro (Alessandria) domani firma per la Triestina, Dubickas (Piacenza) è vicino al Pordenone, la Fermana prende Onesti (Ternana) e Tulissi (Modena).