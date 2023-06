Serie B, Cosenza salvo Brescia in C dopo 38 anni. Fumogeni e invasione al 96′

Partita emozionante finita 1-1 al Rigamonti di Brescia con lo spareggio salvezza che si è deciso al 95'. Un clamoroso epilogo che ha premiato il Cosenza cinico a trovare il pareggio in pieno recupero. All'andata era finita 1-0 per i calabresi con gol sempre nel finale di match. Padroni di casa in vantaggio con Bisoli al 74' poi al 95' il gol del pareggio di Meroni che ha sancito la retrocessione del club lombardo dopo 38 anni. Poi la delusione, la rabbia e l'incredulità per il gol incassato ha fatto infuriare i tifosi bresciani della curva Nord che si sono sfogati oltre il lecito lanciando fumogeni in campo e saltando le transenne. Giocatori in fuga e l'arbitro Massa ha sospeso la partita. Poi dopo 15 minuti senza giocare è arrivato il triplice fischio. Cosenza in B per il sesto anno consecutivo.