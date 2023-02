Serie B, Cosenza show: nel derby ribalta la Reggina nel recupero. Palermo pareggia

Ritorno di Lucarelli positivo con la Ternana che ha pareggiato a Palermo. Il Pisa ha vinto a Parma

Redazione ITASportPress

Nei tre anticipi del turno infrasettimanale di Serie B, lo show è a Cosenza con i padroni di casa che hanno rimontato la Reggina che vinceva 1-0 fino al 90' poi due gol di Nasti hanno capovolto il risultato nel recupero. Parma ko in casa con il Pisa, la Ternana con Lucarelli riparte dal pari senza reti di Palermo. Domani le altre sette sfide in programma di questo 27esimo turno.

Mercoledì le restanti sette partite, tutte in contemporanea alle 20.30.

Il Frosinone proverà a ritrovare i tre punti sul campo della Spal di Oddo, terzultima a solamente due punti di vantaggio dall'ultimo posto. Le due squadre non hanno mai pareggiato in B: in sette sfide ci sono stati due successi estensi e cinque ciociari. Gli estensi non hanno vinto nelle ultime otto partite casalinghe (4N, 4P). Il Frosinone ha vinto sei delle ultime nove trasferte.

Il big match è quello tra Cagliari e Genoa, due formazioni che nella scorsa stagione erano nella massima serie e adesso hanno l'intenzione di tornarci il più in fretta possibile. Sono 23 i precedenti: i sardi conducono per nove vittorie a otto, completano il quadro sei pareggi. Il Cagliari è rimasto imbattuto in sei delle ultime sette sfide contro il Genoa (4V, 2N), l’unico successo del Grifone nel periodo risale al 22 maggio 2004 (4-2). Solo il Frosinone (32) ha ottenuto più punti in gare casalinghe del Cagliari: 27 in 13 match (8V, 3N, 2P), mentre solo il Bari (25) ha guadagnato più punti in trasferta del Genoa in questa stagione: 23 in 13 gare (7V, 2N, 4P).

Il Bari al San Nicola ospita il Venezia, con quest'ultima che è in netta ripresa, essendo imbattuta da cinque partite (due vittorie e tre pareggi). Il Bari, terzo, è dopo il Sudtirol la squadra che ha pareggiato più partite casalinghe (sei) e che ha segnato di di più in casa dopo il Frosinone, mentre il Venezia viene da cinque risultati utili di fila grazie ai quali si è tirata fuori dai bassifondi.

Modena-Ascoli è una sorta di spareggio per capire chi può ancora sognare play-off. Il Modena è rimasto imbattuto in otto delle ultime nove sfide contro l’Ascoli (5V, 3N), l’unico successo dei marchigiani risale all’1 marzo 2016. Il Modena è rimasto imbattuto nelle ultime sei partite al Braglia in campionato (2V, 4N); l’ultima volta in cui gli emiliani hanno infilato una striscia casalinga più lunga senza sconfitte in B risale al periodo tra dicembre 2015 e marzo 2016 (sette in quel caso). L’Ascoli però ha vinto l’ultima trasferta di campionato (1-0 v Parma) e potrebbe ottenere due successi consecutivi fuori casa per la prima volta dallo scorso ottobre.

Il Como - cinque punti nelle ultime tre gare - va a Perugia con l'obiettivo di allontanarsi in maniera netta dalle zone più calde della graduatoria. Tra le formazioni affrontate almeno 20 volte in Serie B, il Perugia è quella contro cui il Como ha vinto in percentuale più match (fra l’altro le ultime quattro volte): 45% (13 su 29), completano otto pareggi e otto successi umbri. Il Perugia arriva da due successi interni consecutivi senza subire gol contro Brescia e Ternana.

Il Cittadella è al bivio: una vittoria potrebbe proiettarla nella parte sinistra della classifica, il Brescia invece cerca disperatamente punti per la salvezza. Al Tombolato si affrontano due squadre con un trend esattamente opposto: i granata hanno vinto le ultime due gare di campionato, l’ultima volta che hanno registrato tre successi di fila in B risale al maggio 2021. Il Brescia ha perso le ultime sette partite di campionato, nella sua storia in B non ha mai subito otto sconfitte consecutive.

Il Südtirol dei miracoli è ospite del Benevento bisognoso di punti in uno dei match da testa-coda della giornata: gli altoatesini sono rimasti imbattuto in nove delle 10 trasferte con Pierpaolo Bisoli alla guida (6V, 3N), l’unica sconfitta fuori casa è arrivata contro il Genoa lo scorso 8 dicembre. Nessuna squadra ha registrato più clean sheet in trasferta del Südtirol in questa stagione: sei. Più nel dettaglio i biancorossi non hanno subito gol in tutte le ultime quattro gare fuori casa di campionato.