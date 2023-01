Serie B, doppietta di Brunori e il Palermo passa ad Ascoli

Rosanero ottavi e in zona playoff

Il Palermo passa ad Ascoli vincendo 2-1 e si porta in zona playoff. Per i rosanero è la seconda vittoria consecutiva dopo quella contro il Bari che porta la firma di Brunori autore di una doppietta. L'attaccante del Palermo sfonda nel primo tempo poi pareggia il bianconero Forte che chiude la prima frazione sull'1-1. Ma a 8' dalla fine il raddoppio dei siciliani con la seconda rete di Brunori ancora una volta decisivo per la squadra di Eugenio Corini. Il Palermo adesso è ottavo con 31 punti insieme al Pisa.