Serie B, Galazzi illude il Brescia raggiunto dal Palermo con un gol di Segre

La 19^ giornata di Serie B di Santo Stefano si apre con il pareggio tra Brescia e Palermo. Match finito 1-1 in una sfida avara di emozioni e con i due gol arrivati nell'arco di due minuti nella ripresa. Al Rigamonti rondinelle avanti con Galazzi che sfrutta una errata lettura dei difensori rosanero poi 120 secondi dopo di testa pareggia Segre. Il Brescia cede il passo nel finale di gara ai siciliani che però non riescono a segnare pur andandoci vicino con Segre. Così la prima di Aglietti sulla panchina dei lombardi non produce un deciso cambio di passo: i padroni di casa stentano a prendere la partita in mano contro un Palermo ordinato e mai rinunciatario.