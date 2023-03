Serie B, il Cagliari con Lapadula annienta l’Ascoli

Due gol e un assist per l'attaccante, decisivo nel poker del Cagliari sull'Ascoli

Con un secondo tempo arrembante il Cagliari ritrova la vittoria battendo 4-1 l'Ascoli e continuando la sua corsa nella Serie B. Il Picchio dura 45', il Cagliari dilaga nella ripresa e vince dopo quattro pari di fila. Al 19' sbaglia Barreca, palla a destra per Collocolo il cui cross è messo dentro da Forte in scivolata. Cambia tutto a inizio ripresa: pestone di Botteghin a Mancosu, l'arbitro dà simulazione ma il VAR lo porta ad assegnare rigore. Leali para il tiro centrale di Lapadula, che segna sulla respinta. Dopo 5' lo stesso Mancosu duetta al limite con Lapadula e fa 2-1 con un gran destro a giro. Per Lapadula doppietta di testa su cross di Azzi, il Cagliari dilaga nel finale con Zappa su errore dal basso dell'Ascoli.