Serie B, il Cagliari raggiunto dal Bari al 96′. L’andata finisce 1-1

L’andata della finale playoff di Serie B all’Unipol Domus tra Cagliari e Bari è finita 1-1. Gol di Lapadula al 9', pareggio di Antenucci su rigore al 96'. Partita vibrante con tante occasioni per le due squadre. Il Cagliari parte forte e trova il gol dopo 9' con il solito Lapadula, di testa. Il Bari ha la grande occasione per pareggiare con Cheddira, che però sbaglia un rigore: Radunovic para e chiude lo specchio anche sulla ribattuta. Poco prima dell'intervallo ancora Cheddira di testa manda fuori di pochissimo. Nella ripresa Bari all'assalto ma ancora Radunovic protagonista di grandi interventi. Poi al 96' l'episodio: fallo in area sarda e rigore ancora per il Bari ma stavolta Antenucci ha trasformato con un tiro preciso alla destra del bravo portiere isolano. Il Bari adesso per andare in A nella gara di ritorno, ultimo appuntamento di questa Serie B in programma domenica al San Nicola, può contare su un piccolo vantaggio.