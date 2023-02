Serie B, il Palermo batte la Reggina e il Genoa cade a Parma

Successo importante del Palermo che al Barbera ha battuto la Reggina con il punteggio di 2-1. In gol per i rosanero Brunori su rigore al 47' poi Strelec ha riequilibrato il risultato ma Soleri pochi minuti dopo ha riportato avanti i rosanero. Una vittoria che consente agli uomini di mister Corini di portarsi con 34 punti in zona playoff. Sesto posto per i siciliani mentre la Reggina si allontana dalla capolista Frosinone ma non perde terreno dal Genoa che è stato sconfitto al Tardini dal Parma. Ducali che sono passati in vantaggio con Benedyczak al 32' poi raddoppio nella ripresa di Vazquez su rigore al 52'. Primo ko in campionato per il tecnico rossoblù Gilardino. Una battuta d'arresto che pregiudica la rincorsa al Frosinone ma non il momentaneo secondo posto. Sale invece il Parma che raggiunge il settimo posto.