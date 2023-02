Serie B, il punto alla vigilia della 25^ giornata

Tante sfide interessanti riserva la 25a giornata

Redazione ITASportPress

La 25^ giornata del campionato di Serie BKT si apre con la sfida dell’Arena Garibaldi tra il Pisa e il Venezia.

Entrambe le squadre arrivano all’incontro con la fiducia donata dalla vittoria ottenuta nel precedente turno, ma i due successi hanno significati diversi. I toscani hanno cominciato con qualche affanno il 2023 in seguito a una rimonta poderosa in classifica coincisa col ritorno in panchina di Luca D’Angelo. Il rischio che tirare il fiato allontanasse dalla zona playoff stava diventando concreto, ma il 2-0 del “Granillo” contro la Reggina, tra l’altro competitor per la promozione, ha offerto nuove certezze a un gruppo che col recupero di tutti gli indisponibili ha una profondità di rosa e una qualità delle alternative che nel contesto vantano in pochi.

Gli arancioneroverdi, invece, si sono risollevati dal fondo della classifica conquistando 6 punti sui 6 disponibili dalla chiusura della sessione del calciomercato. La profonda rivoluzione della rosa a torneo in corso voluta dal direttore sportivo Filippo Antonelli ha dato maggior leggerezza agli uomini allenati da Paolo Vanoli e i primi risultati sembrano infatti incoraggianti.

L’allenatore lagunare, subentrato anch’egli a stagione in corso, ha avuto il grande merito di non lasciarsi condizionare dai risultati negativi del mese di gennaio e di tradurre i molteplici cambiamenti in un’opportunità. Adesso la sua squadra è più compatta che mai in fase difensiva e pienamente consapevole di doversi aggrappare al suo bomber Joel Pohjanpalo, che nell’ultimo fondamentale successo contro la SPAL si è travestito per un giorno da uomo assist.

La coesione, numeri alla mano, c’è sempre stata. Non è banale per una squadra che ha sempre navigato in zona retrocessione non aver mai subito più di 2 gol in una partita da quando in panchina siede Vanoli. Il dato testimonia come, al netto di difficoltà oggettive, la squadra non abbia mai realmente sbandato o allentato la presa. Serviva l’alchimia giusta e, forse, le operazioni effettuate a gennaio l’hanno generata.

Anche il Pisa non si è fatto spaventare dalle difficoltà delle prime 4 gare di Serie BKT del nuovo anno. Con soli 2 punti ottenuti sembrava che il tocco magico di D’Angelo stesse progressivamente svanendo. I nerazzurri, invece, si sono rivelati più incisivi che mai grazie alla panchina lunga.

Mario Gargiulo, alla prima da titolare dopo essere stato prelevato dal Modena, ha subito timbrato il cartellino ricordando di essere una delle mezzali più prolifiche della competizione. Ettore Gliozzi, subentrato a un altro acquisto della sessione di riparazione quale Stefano Moreo, ha invece siglato il penalty del 2-0. Ma l’esempio che meglio spiega la varietà di armi a disposizione dell’allenatore e l’assoluta comunione di intenti dei calciatori è Giuseppe Sibilli. La seconda punta è stata in odore di cessione fino all’ultima ora dell’ultimo giorno della finestra di calciomercato e pareva ormai fuori dal progetto per quanto ancora presente in rosa.

Il mister sin dalla prima conferenza di febbraio ha invece dichiarato di puntarci e i risultati sono sotto gli occhi di tutti: il suo ingresso ha disordinato la Reggina e permesso alla squadra di centrare la prima vittoria del 2023.

Ci sono i presupposti per un anticipo interessante e coinvolgente tra club che erano partiti con grande ambizione e si sono dovuti reinventare e adattare agli imprevisti.

Nonostante stagioni per molti versi opposte, distano in classifica soltanto 7 punti. Si tratta dell’ennesima dimostrazione di quanto combattuta, incerta e facilmente ribaltabile sia questa Serie BKT.