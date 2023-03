Serie B, la 30^ giornata da brividi con tanti testa-coda

Il Frosinone ospita il Cosenza, Genoa a Brescia, al Druso c'è la Spal. E poi il big match Reggina-Cagliari

Redazione ITASportPress

Scatta domani la 30a giornata di Serie B weekend che anticipa la sosta, anticamera del rush finale della regular season. Il campionato è apertissimo, regna l'equilibrio in tutti gli obiettivi e tutte le squadre, a nove gare dalla fine, possono ancora centrare i rispettivi traguardi. In vetta c'è sempre il Frosinone che, dopo il pari a reti bianche nel big match dell'ultimo turno contro il Bari, ha visto ridursi il vantaggio dall'inseguitrice Genoa a nove punti. Margine ancora ampio ma che consente comunque ai rossoblù di Gilardino, oltre che a difendere la seconda posizione, di continuare a sperare nel primo posto. I liguri, reduci dalla vittoria di misura sulla Ternana, sono a +3 dal Bari, terzo, e +5 dal Sudtirol, quarto. Bagarre, poi, per un posto nei play-off, stesso discorso nella zona salvezza, dove le ultime sei posizioni sono racchiuse in soli due punti.

Su il sipario - Ad aprire il turno sarà l'anticipo del Barbera tra Palermo e Modena. I rosanero non vincono da sei turni (una sconfitta e cinque pareggi) e hanno la necessità di fare bottino pieno per provare ad insidiare la zona spareggi per la Serie A, dall'altra parte gli emiliani - reduci dal successo col Pisa - hanno un solo punto in meno rispetto ai siciliani e con una vittoria potrebbero rilanciare le loro ambizioni. Dal punto di vista statistico il Palermo ha conquistato 12 punti nelle ultime sei partite casalinghe, uno in più che nelle precedenti otto di questo campionato, mentre il Modena non pareggia in trasferta dal 5 novembre scorso contro il Cittadella; da allora per i gialloblù quattro vittorie e cinque sconfitte.

Sabato alle 14 sette gare in contemporanea. La capolista Frosinone allo Stirpe affronterà un Cosenza in piena lotta per non retrocedere, coi calabresi che nelle ultime tre gare hanno vinto due volte (contro Reggina e Spal). Frosinone e Cosenza si sono affrontate sette volte in B: il bilancio pende a favore dei ciociari con quattro vittorie a una, con due pareggi a completare il quadro. Il Frosinone non subisce gol da tre partite e cerca il quarto clean sheet consecutivo per la prima volta da novembre 2020.

Trasferta a Brescia, invece, per il Genoa secondo: match insidioso, vista l'ultima posizione in classifica delle rondinelle, che provengono da tre pari di fila e con la vittoria che manca da 15 partite. Il Genoa ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime quattro partite; ma non è riuscito a segnare in quattro delle ultime sette trasferte di campionato, tante volte quante nelle precedenti 26 gare esterne disputate in B.

La rivelazione Sudtirol ospita la Spal, ultima in compagnia del Brescia, forte di essere l’unica squadra a non aver mai perso (6V, 4N) in questo campionato dall’inizio del 2023; inoltre, solo il Frosinone capolista ha ottenuto più punti (23) degli altoatesini (22) sempre da inizio anno. La SPAL invece ha perso le ultime quattro trasferte in questo campionato: non colleziona cinque ko esterni consecutivi in Serie B dal 1977.

Il Pisa proverà a riscattarsi in casa contro il Benevento. I sanniti hanno perso una sola partita di B contro i toscani, con tre vittorie e tre pareggi a completare il bilancio. Bilancio in equilibrio invece sotto l’ombra della Torre con una vittoria per parte e un pareggio. Attenzione agli ultimi 15 minuti: da una parte nessuna squadra ha segnato più gol del Pisa in questo campionato (13), dall’altra solo il Parma (due) ha fatto peggio del Benevento (tre) nello stesso intervallo temporale.

Il Parma vola a Como alla ricerca della continuità: il percorso dei gialloblù è stato fin qui parecchio altalenante tanto che la squadra di Pecchia non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato nelle ultime 23 partite (9V, 5N, 9P). Parma che ha vinto le ultime due trasferte e non arriva a tre successi esterni di fila nella competizione da aprile 2009, con Francesco Guidolin in panchina. In caso di risultato positivo con i lariani potrebbero consolidare il loro posto nella zona play-off, proprio quei playoff che il Como vuole provare ad agguantare grazie a un buon ruolino di marcia in questa seconda parte di campionato con sei risultati utili consecutivi.

Il prossimo sarà il 22° confronto in Serie B tra Ascoli e Venezia: sette i successi bianconeri contro gli otto dei lagunari, completano il bilancio sei pareggi. Il Venezia non è riuscito a vincere nelle ultime cinque partite di campionato ottenendo tre pareggi, tanti quanti nelle precedenti 14 gare. Occhio ai secondi tempi, con il Venezia (26) che è la squadra che ha subito più gol mentre l’Ascoli la terza (22).

Il Cittadella al Tombolato dovrà vedersela col Perugia, bilancio in equilibrio in casa dei veneti in Serie B: una vittoria per parte e quattro pareggi. Le statistiche non sono benauguranti per nessuna delle due squadre, questione per cui entrambe possono ben sperare recitando il mal comune mezzo gaudio. Il Cittadella ha infatti mancato l’appuntamento con il gol in sette partite casalinghe in questo campionato, nessuna squadra è rimasta a secco in più gare interne, mentre il Perugia ha perso le ultime tre trasferte, tante sconfitte quante nelle precedenti otto gare esterne nella competizione.

Il sabato, alle 16.15, si conclude col big match tra Reggina e Cagliari, con le due formazioni che stanno attraversando momenti opposti: i calabresi provengono da due sconfitte consecutive, che diventano sei se si contano le ultime sette giornate. Il Cagliari invece è rimasto imbattuto in nove delle dieci gare disputate dal ritorno di Claudio Ranieri, segnando una striscia positiva di sei partite, due vittorie e quattro pareggi.

Domenica, a chiudere il turno, il posticipo fra Ternana e Bari: gli umbri non vincono da sette giornate, i pugliesi sono imbattuti dallo stesso numero di turni, dove hanno conquistato cinque vittorie e due pareggi: da inizio febbraio è in testa all’ipotetica classifica. Potrebbe essere una guerra di bomber: da una parte Alfredo Donnarumma ha realizzato cinque gol contro il Bari in Serie B (la sua vittima preferita dopo il Perugia), dall’altra parte Walid Cheddira ha regalato 15 punti con 15 gol al Bari, è il giocatore che ha portato più punti alla propria squadra.