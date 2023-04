Serie B, la decisione del Giudice Sportivo: dodici squalificati per la 32esima

La Serie B va sempre di più verso la conclusione. Ogni punto sarà un bottino d'oro da qui in poi ed è quindi vietato sbagliare, la delusione potrebbe essere proprio dietro l'angolo. Tra chi gioca per salire in massima divisione e chi per restare, per la 32esima giornata diverse formazioni dovranno fare i conti con gli squalificati. Queste le decisioni prese dal Giudice Sportivo :qualificato per due giornate Filippo Scaglia, difensore del Como, una giornata di squalifica ed ammenda di 10.000 euro Stefano Sturaro. Al centrocampista si aggiungono anche Acampora Gennaro (Benevento), Simic Lorenco (Ascoli), Viviani Mattia (Benevento). Non mancano gli squalificati per somma di ammonizioni: Bernabé' Garcia Adrian (Parma), Celli Alessandro (Sudtirol), D'orazio Tommaso (Cosenza), Frare Domenico (Cittadella), Papetti Andrea (Brescia), Van de looi Tom (Brescia), Zappa Gabriele (Cagliari).