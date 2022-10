Serie B, la decisione del Giudice Sportivo per il calcio di Branca a Esposito

La squalifica per il difensore del Cittadella

Archiviata la 9^ giornata del campionato di Serie B, ecco le decisioni del Giudice Sportivo Germana Panzironi, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Edgardo Pansoni, nel corso della riunione del 18 ottobre 2022, ha assunto le decisione riguardo l'episodio del calcio in testa a palla ferma di Simone Branca, difensore del Cittadella, nei confronti del centrocampista della Spal Salvatore Esposito. Il presidente del club estense Joe Tacopina aveva chiesto, durante l'intervista alla nostra redazione, una lunga squalifica per tutto l'arco della stagione, ma la decisione del Giudice Sportivo non è stata dello stesso parere. Questa la nota ufficiale: