Serie B, la Spal batte la Reggina il Bari travolge il Parma. Palermo pareggia

Scoppiettante 20^ turno in Seri B con tante sorprese a cominciare dalla vittoria della Spal a Reggio Calabria. A stendere la Reggina di Inzaghi l'autorete di Gagliolo. De Rossi ha vinto la sfida tra tecnici campioni del mondo nel 2006 in Germania. Poker del Bari contro il Parma, protagonista assoluto Cheddira autore di una tripletta. Il Pisa cade in casa contro il Cittadella. Bene Ranieri, il suo Cagliari batte 2-0 il Como, mentre Perugia-Palermo termina 3-3 al termine di una gara avvincente con gli umbri due volte avanti di due reti.