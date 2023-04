Serie B, la Spal pareggia col Perugia, il Cagliari supera la Ternana

Due le gare di Serie B disputate oggi con una vittoria e un pareggio. Vince il Cagliari che davanti ai propri tifosi ha battuto la Ternana 2-1 al termine di una gara intensa e disordinata, che premia il carisma dei rossoblù e la spinta incessante della sua gente. Apre Deiola in avvio di gara, pareggia subito Partipilo, poi sofferenza e una ripresa dominata con gol decisivo di Zappa all'ora di gioco. A Ferrara 1-1 con la Spal che non è riuscita a superare il Perugia che nel primo tempo è andata in vantaggio con una rete di Casasola di testa. Per l'argentino ottavo gol in campionato. Gli umbri sono andati vicino al raddoppio e Spal che con Moncini si è resa pericolosa nel finale di primo tempo. Nella ripresa diverse emozioni al Mazza. La Spal su rigore ha pareggiato con Moncini poi Perugia con Di Serio vicino al 2-1. Gli estensi vanno in gol con Maistro ma dopo consultazione al Var l'arbitro Manganiello annulla per fallo di mano di Moncini. Domani il resto del programma della 35a giornata di Serie B.