Serie B, la Spal vince a Parma, Sudtirol passa a Cittadella e il Como espugna Terni

Tante vittorie in trasferta nelle partite del pomeriggio della 19^ giornata di Serie B. Vincono in trasferta la Spal a Parma per 1-0, l'Ascoli a Cosenza per 3-1, Il Sudtirol a Cittadella per 2-0 e il Como a Terni per 3-0. Pareggio del Benevento a Modena 1-1.