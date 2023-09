Serie B, l’amarezza di Brunori: “Contro il Cosenza ci tenevamo a far bene”

Amareggiato il capitano e bomber del Palermo Matteo Brunori . Un inizio di stagione che non lo sta vedendo protagonista: 5 presenze, zero gol. E la pesante sconfitta di ieri sera in casa contro il Cosenza: un'occasione sprecata per i rosanero che potevano prendersi i tre punti per almeno per una notte, al comando della classifica di Serie B a braccetto con il Parma.

L'analisi amara del centravanti rosanero, che lo scorso anno ha messo a segno 17 gol in cadetteria: "Siamo dispiaciuti per il risultato, tenevamo a fare bene. Ci dispiace per i nostri tifosi, oggi abbiamo fatto una grande prestazione, ma è mancato il risultato. Continueremo ad allenarci per fare bene e vogliono fare bene martedì. Periodo senza gol? Mi era già capitato di partire a rilento. Mi spiace per la squadra perché non la sto aiutando in fase realizzativa. Adesso testa bassa, domani ci alleniamo in vista della prossima”.