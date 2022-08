Serie B, le ultime di calciomercato. Attiva una big

Mercato senza sosta per i club di Serie B. In vista della volata finale del 31 agosto c'è chi anticipa i tempi. Il colpo del Parma: da Pecchia arriva l’espertissimo argentino Cristian Ansaldi (35), terzino sinistro svincolato dal Torino. Sullo stesso ruolo si muove il Cagliari, vicino a chiudere per il ritorno di Barreca: l’esterno mancino (proprietà Monaco) è reduce dalla promozione con il Lecce e in Sardegna conquistò la A nel 2016 con Rastelli in panchina. Ufficiale un altro ritorno, quello di Vignali al Como: lascia lo Spezia e firma un triennale. Possibile scambio -scrive la Gazzetta dello Sport - tra Frosinone e Bari, coinvolti due giocatori fuori dai rispettivi progetti tecnici: Ciano andrebbe in Puglia, percorso inverso per Marras. Il Frosinone, molto attivo, insiste anche per Sampirisi (Monza) e Torrasi (Pordenone, per il momento no allo scambio con Haoudi). Gozzi al Cosenza arriva in prestito dal Genoa che l’ha rilevato dalla Juventus, mentre il Modena – su Azzi anche Spezia e Lens – ha chiuso per Guiebre del Monopoli. La Ternana su Mantovani (Salernitana), difficile arrivare a Bisoli (Brescia). Serie C Tra le principali operazioni da segnalare Galeandro (AlbinoLeffe) all’Alessandria, mentre D’Orazio (Spal) torna alla Feralpisalò in prestito.