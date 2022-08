Serie B, le ultime di mercato

Non è un mercato scoppiettante ma qualcosa in Serie B si muove. La Reggina, dopo aver preso Majer, è a un passo da Valzania della Cremonese. Il Como ha chiesto Pedro Pereira al Monza, ma il terzino portoghese al momento preferisce rimanere in Serie A. Anche il Frosinone - che ha annunciato il prestito di Kone dal Torino – punta due esterni difensivi: oltre a Vignali dello Spezia, nel mirino anche Masciangelo dal Benevento. Il Pisa ha ufficializzato il primo dei due colpi stranieri già definiti: quadriennale per il difensore romeno Rus (dal Fehervar, Ungheria), mentre mancano gli ultimi documenti per il prestito dal Porto del laterale Esteves (già arrivato in città). Il Cagliari ha rinnovato il contratto di Deiola fino al 2025 e potrebbe confermare anche Rog. Al Sudtirol arriva Capone, in prestito dall’Atalanta.