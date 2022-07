Serie B, le ultime di mercato

Mercato di Serie B molto attivo in queste battute finali di luglio. E' quasi fatta per il jolly Molina che dal Monza va a Benevento. Un altro esperto di promozioni, Zan Majer, lascerà il Lecce per la Reggina dove possono arrivare dal Vicenza anche Proia (ma c'è la Spal) e Gori (Fiorentina, era al Cosenza). Il club del patron Saladini ha risolto il contratto dell’ex tecnico Aglietti, nell’accordo c’è il prolungamento per il figlio Tommaso che resta come terzo portiere. A Perugia Castori vorrebbe ritrovare Gondo, ma non c’è l’intesa con la Cremonese: l’alternativa è il ritorno di Vido, via Atalanta. Il Venezia (dove Busio ha rinnovato fino al 2025) punta Candela, esterno difensivo del Genoa che era a Cesena. A inizio settimana il Cosenza vuole chiudere per Brescianini, in prestito dal Milan. Ufficiali per il Frosinone il portiere Loria dal Pisa e l’attaccante Borrelli, ex Monopoli.