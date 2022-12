Serie B, Lisi doppietta e il Perugia supera il Venezia

La 18ª giornata di Serie B si è chiusa questa sera al Curi con la sfida Perugia-Venezia. Successo degli umbri per 2-1 con la doppietta di Lisi nel primo tempo poi nel finale della partita la rete dei lagunari di Pohjanpalo. Il Perugia riduce il distacco in classifica dal Venezia adesso a -3. Punti pesanti quindi al Curi messi in cascina dalla squadra di mister Castori che ha necessariamente bisogno di scalare la classifica. Cade il Venezia dopo quattro risultati utili con Vanoli in panchina.