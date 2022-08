Serie B, parte bene il Palermo. Ok Cittadella, pari del Como contro il Cagliari

Il Palermo batte 2-0 in casa il Perugia con gol del solito Brunori e di Elia. Sotto gli occhi di Fabregas in tribuna, il Como va avanti con Mancuso ma il Cagliari pareggia nel recupero con un gran gol di Gaston Pereiro. Quattro reti (e tre rigori a favore) per il Cittadella che supera in rimonta il Pisa 4-3. Dopo il primo match e i primi gol in Parma-Bari 2-2, domani le altre sei gare del turno.