Serie B, Pasquetta di grandi emozioni in vetta e in coda. Si parte alle 12.30

Il campionato di serie BKT non si ferma e nel giorno di 'Pasquetta' torna in campo con la 32esima giornata. A sette gare dalla conclusione della regular season in vetta c'è sempre il Frosinone che ha visto - però - assottigliargli il suo vantaggio sul Genoa a soli quattro punti. Al terzo posto il Bari, poi la sorpresa Sudtirol. In zona playoff è bagarre, così come in coda che è ancora tutto apertissimo. Si parte lunedì alle 12.30 con la sfida salvezza tra Benevento e Spal: uno scontro diretto che potrebbe rilanciare le speranze di mantenere la categoria per entrambe le compagini che si trovano al penultimo posto a pari punti. Alle 15 sette gare in contemporanea. La capolista Frosinone, reduce da soli due punti raccolti nelle ultime tre gare, proverà a tornare a sorridere in casa contro l'Ascoli, che proviene dalla rocambolesca vittoria per 4-3 col Brescia. Va a caccia del quinto successo di fila il Genoa, che farà visita a un Como che vuole provare a reinserirsi in extremis nella lotta play-off. Il big match di giornata si disputa al Druso con il Sudtirol che ospita il Bari, con le due formazioni che si trovano rispettivamente al quarto e terzo posto ma sognano ancora di poter insediare le prime due posizioni.