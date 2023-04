Serie B, Pisa-Bari non è stata omologata

Il Giudice sportivo non ha omologato il risultato di Pisa-Bari, incontro valevole per la 34a giornata del campionato di Serie B. Il club toscano infatti ha presentato ricorso per errore tecnico del direttore di gara perché nell'azione che ha portato al calcio di rigore assegnato al Bari, decisivo ai fini della vittoria (1-2) degli ospiti, l'arbitro Colombo ha toccato il pallone. La decisione sul ricorso non arriverà prima di martedì prossimo. La classifica viene, pertanto, ridisegnata con tre punti in meno del Bari, che scende a quota 57.