Serie B, Pisa e Reggina regine del mercato ieri. Le ultime

Ieri giornata di contatti e accordi vicini per i club di Serie B in chiave calciomercato. Affare fatto a Pisa per Tomas Esteves, esterno difensivo di 20 anni, che è ufficialmente un giocatore nerazzurro e il suo prestito dal Porto è l’anticamera di un’operazione imponente per la Serie B: diritto di riscatto a cifre (pur non ufficializzate) non lontane dai sei milioni di euro, che diventerebbe obbligo in caso di promozione in Serie A o di raggiungimento di una quota prestabilita di presenze, scrive la Gazzetta dello Sport. L’ottica del club, anche dopo aver fatto cassa con la cessione di Lucca all’Ajax, continua a essere la patrimonializzazione: in tal senso, si attesterebbe intorno ai quattro milioni l’offerta al Galatasaray – formula, in questo caso, da definire - per l’attaccante romeno Olimpiu Morutan, dato ormai in dirittura d’arrivo.