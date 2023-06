Serie B playoff: Benedetti sfonda e il Bari batte il Südtirol e va in finale

Il Bari ha battuto 1-0 il Südtirol e in virtù del miglior piazzamento in campionato ha conquistato la finale di Serie B. Spinti da un meraviglioso pubblico, la squadra di Mignani ha vinto trovando l'episodio giusto nella ripresa che ha premiato i pugliesi e condannato la squadra di Bisoli che all'andata aveva vinto sempre per 1-0. Primo tempo all’arrembaggio del Bari che ha provato in tutti i modi a battere Poluzzi ma dal bunker il Sudtirol non è mai uscito respingendo tutti i palloni. Poi l’episodio al 45' con Curto lanciato da solo verso Caprile per un errore di Ricci che ha trattenuto l’avversario ed è stato espulso. Nella ripresa partita meno intensa del Bari con l’uomo in meno. Squadra di casa che ha perso qualche metro mentre il Sudtirol ha alzato il baricentro piazzando anche qualche controffensiva pericolosa dalle parti di Caprile. Poi la rete di Benedetti mentre il Sudtirol era in 10 per l'infortunio allo zigomo di Vinetot. Finale è stato molto teso per il forcing degli altoatesini che sono andati vicino al pareggio. Finale playoff del Bari contro la vincente di Cagliari-Parma.