Serie B, record di spettatori con Palermo davanti a tutti

Circa 84mila spettatori e 29 gol , la prima giornata della Serie BKT non tradisce le attese della viigilia e regala spettacolo in campo e sugli spalti.

Il pubblico - 83966 gli spettatori presenti nelle 10 gare di questo primo turno, con Palermo, Parma e Benevento sul podio. Numeri che non hanno molti paragoni visto che si arriva da due campionati e mezzo con limitazioni dovute alla pandemia, ma che se confrontati con il 2018/19 (stagione che aveva già rappresentato un record per la B con una media finale di 7412) fanno capire l'attesa che c'è attorno a un torneo con squadre e nomi importanti. Al Barbera sono stati 21835 i tagliandi staccati, a Parma 11459 e a Benevento 9109. Sopra la media di giornata anche Ascoli, mentre si è avvicinato molto il Braglia di Modena. I gol - I sette gol di Cittadella e i quattro di Parma e Ferrara rappresentano i numeri più eclatanti di una giornata che ha visto un totale di 29 reti e nessuno 0 a 0. Quattro le vittorie in trasferta, altrettanto quelle in casa e infine due pareggi il conto finale. Appuntamento a venerdì, di scena al san Nicola c'è un certo Bari-Palermo.