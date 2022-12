Serie B, Reggina batte l’Ascoli ed è in vetta. Perugia passa a Benevento. I risultati

Si sono giocate le partite della 19^ giornata di Serie B in programma alle 15. La Reggina vince ad Ascoli e momentaneamente raggiunge al comando il Frosinone in campo alle 18 contro la Ternana. La squadra di Inzaghi porta a casa i tre punti con il gol di Rivas al 64'. Colpo esterno importantissimo per il Perugia di Castori che espugna Benevento. Vittoria anche del Modena a Bolzano contro il Sudtirol e del Pisa sul terreno della Spal. A Venezia il Parma fa 2-2 dopo aver condotto il match. In casa il Como ha superato il Cittadella per 2-0. Successo del Cagliari all'Unipol Domus contro il Cosenza oggi ultimo in classifico. Alle 18 Frosinone-Ternana e stasera al San Nicola Bari-Genoa.