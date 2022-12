Serie B, terna arbitrale di sole donne per Frosinone-Ternana

Il match tra Frosinone e Ternana potrebbe essere all'apparenza una partita come gli altri. La sfida invece entra nella storia del calcio italiano, visto che la terna arbitrale sarà composta da sole donne: Maria Sole Ferrieri Caputi, primo arbitro donna a dirigere una partita in Serie A, sarà l'arbitro della sfida. La CAN, Commissione Arbitri Nazionale, ha poi designato anche Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti a completare la terna arbitrale.