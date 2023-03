Serie B, tris Frosinone al Venezia, Bene il Sudtirol e risorge la Spal

Piatto ricco domenicale in Serie B con una 28a giornata davvero scoppiettante. Il posticipo Genoa-Cosenza di lunedì. Continua la marcia del Frosinone che batte 3-0 il Venezia con la doppietta di Mulattieri e il gol di Caso e consolida il proprio primato. Sesto risultato utile di fila per il Bari che sale al secondo posto, prosegue la favola del Sudtirol che batte anche il Perugia. In zona retrocessione ritrova la vittoria la Spal, mentre il Brescia ferma il Cagliari.