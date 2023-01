Serie B, tutti i gol che arrivano dal mercato

Debutto con gol per i nuovi acquisti Azzi, Crociata e Strizzolo

Redazione ITASportPress

Qualcuno lo ha anche definito il mercato dei disperati ma tradizionalmente, e più morbidamente, si chiama di riparazione. In realtà se il buongiorno si vede dalla prima giornata, di ritorno, gli affari invernali hanno portato i loro frutti ai club della Serie BKT che hanno deciso di comprare.

A fronte di conferme come il Frosinone, il Genoa, il Cagliari che continuano a vincere così come il Palermo che pareggia e l’Ascoli che ha ripreso con il nuovo anno lo stesso ritmo dell’andata (cioè con una sconfitta) ci sono 15 squadre che hanno cambiato ritmo, in positivo o in negativo. E questo anche per merito dei nuovi acquisti.

E’ il caso del Cittadella, che in crisi e che sta navigando in zone della classifica a lei sconosciute, ha ritrovato la vittoria niente di meno che a Pisa che non perdeva in casa dal 10 settembre grazie a un gol di un neo acquisto, Crociata, arrivato dal Sudtirol dove non aveva trovato spazio ed era partito titolare solo due volte.

Ci ha visto bene anche il Cagliari che è andato a pescare dal Modena una vecchia conoscenza della Serie B: Paulo Azzi, ex Cittadella (che lo aveva portato in Italia fin dalle giovanili) e Spezia. Il terzino sinistro sabato scorso ha segnato il 2 a 0 del Cagliari sul Como.

Debutto con gol anche per Strizzolo, che a Perugia non ha reso come si aspettavano (15 presenze e tre gol nonostante un’ottima partenza con due reti nelle prime tre partite) e che ora cerca una seconda giovinezza a Modena. Per ora ha trovato il gol, a dire il vero inutile, nella sconfitta che i canarini hanno rimediato a Frosinone.

Dopo le novità una conferma, quella della bravura di Grosso che alla fine del primo tempo non era molto soddisfatto del suo Frosinone e allora ha fatto due cambi: dentro Insigne e Caso che hanno segnato e regalato tre punti alla capolista. Decisivo anche Gilardino nell’inserire Coda, anche se qui si va sul sicuro.