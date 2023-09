Serie B, Venezia tre squilli a Modena. Spezia vince la prima, ok Cosenza e Ternana

Feralpisalò-Spezia 1-2

Arriva finalmente il primo successo stagionale per lo Spezia che, al Garilli, batte 2-1 la FeralpiSalò in una partita quasi totalmente dominata. Vantaggio spezzino al 17' del primo tempo con Salvatore Esposito che trasforma un calcio di rigore assegnato per fallo di mano in area di Fiordilino.

Raddoppio al 46' grazie ad Antonucci che finalizza una bell'azione di Kouda sulla destra.

Nella ripresa la squadra di Alvini controlla il match senza problemi fino al 39', quando La Mantia di testa dimezza lo svantaggio. Il risultato però non cambia più e lo Spezia conquista la prima vittoria in campionato, portandosi a quota 5 in graduatoria.

Modena-Venezia 1-3

Un super Venezia sbanca il "Braglia" infliggendo il primo ko stagionale al Modena e sale almeno per un giorno al 2° posto a -2 dal Parma, in campo domani. Succede tutto nella ripresa, dopo un primo tempo con poco da segnalare. Dopo 3' dal corner di Palumbo è Bonfanti a incornare indisturbato sul primo palo il vantaggio di casa. Immediata la reazione veneziana, dal cross di Candela da destra Altare va più in alto di tutti e la mette nel sette, nonostante il volo di Seculin, subentrato a fine primo tempo all'infortunato Gagno (ko alla caviglia). Il 2-1 è una magia di Gytkajer che in girata, dopo il tocco di Ellertsson, spara dal cuore dell'area sotto la traversa. Nel finale col Modena tutto in avanti ci pensa Bjarkason a chiudere i conti con un missile dai 30 metri che non dà scampo a Seculin.

Pisa-Cosenza 1-2

Il Cosenza sbanca l'Arena per 2-1 con un finale a tinte forti. Gli ospiti passano al 6' con un bel tiro di prima intenzione dello svizzero Voca, secondo gol in campionato, su assist di Rispoli dalla destra. Il Pisa reagisce e va vicino al gol con Mlakar e Canestrelli, ma al 41' resta in dieci per il secondo giallo a Barbieri. Quarta espulsione per i nerazzurri in sette giornate. Il Cosenza chiude il tempo colpendo un palo con Tutino. Nella ripresa il Pisa nonostante l'inferiorità numerica conquista il pari in pieno recupero con Masucci di sinistro. Ma è solo un'illusione perché all'ultimo tuffo Mazzocchi segna di testa il gol vittoria.

Ternana-Reggiana 3-0

La Ternana trova la prima vittoria in campionato all'ottava giornata. Davanti ai 4.700 del "Liberati" armati di fischietti e fazzoletti bianchi per protestare contro i torti arbitrali i rossoverdi partono a razzo. Al 9' sblocca la partita Celli alla sua maniera: botta di sinistro e palla che sbatte sul palo prima di entrare in porta. Passano appena 3 minuti e arriva il raddoppio. Questa volta lo schema da palla inattiva funziona: Falletti pesca Luperini che fa la sponda di testa per la girata vincente di Diakitè. Nella ripresa la Reggiana prova a rifarsi sotto senza mai impensierire Iannarilli. Nel finale Distefano chiude la partita.

