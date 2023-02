Serie B, vince a Brescia il Bari, risorge la Reggina. Pari tra Südtirol e Palermo

Il 26° turno del campionato di Serie B si è aperto ieri con due match scoppiettanti tra Frosinone e Parma e Pisa e Perugia ma anche oggi non sono mancate le emozioni. Il Bari è passato a Brescia raggiungendo in classifica il Genoa che deve ancora giocare. La Reggina risorse e piega in casa il Modena.