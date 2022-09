Serie B, vincono Cagliari, Bari e Reggina. Parma k.o. con la Ternana

Continua a volare la Reggina, che conquista tre punti importanti in casa del Pisa. Vittoria esterna anche per il Cagliari in casa del Benevento, mentre il Cittadella la sblocca al 92' contro il Frosinone. Successi fuori casa anche per Sudtirol contro il Como, la Ternana manda k.o. il Parma e il Bari torna alla vittoria contro il Cosenza. Questi i risultati e i marcatori: